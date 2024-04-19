İsrail'in misilleme saldırısının ardından... Dünya gündem İran oldu!

İsrail ordusu, İran'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı saldırıya misilleme olarak İran'ın İsfahan kentindeki askeri üsse saldırı düzenledi, olay dünya basınında geniş yer buldu.

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. İsrail'in üst düzey bir İran Devrim Muhafızları yetkilisini öldürmesi ve İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırması ile hızlanan süreç, İran'ın İsrail'e geçtiğimiz hafta füze ve kamikaze İHA'lar ile saldırı düzenlemesiyle ciddi bir krize dönüştü.

İHA'LAR İMHA EDİLDİ

İsrail güvenlik kabinesinin İran'ın saldırısına nasıl bir karşılık vereceği tüm dünyada merakla takip edilirken, İsrail'in gece saatlerinde İran'ın İsfahan kentindeki bir askeri üsse insansız hava araçları ile saldırı düzenlediği iddia edildi. İran Devrim Muhafızları ise İsrail'in saldırıyı "3 mini İHA" ile düzenlediğini ve tüm düşman unsurlarının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Öte yandan İsfahan kenti, İran'ın nükleer programı için önemli bir yere sahip olmasıyla biliniyor.

SALDIRI DÜNYA BASININDA YANKI UYANDIRDI

İsrail'in İran'a İHA'lar ile yaptığı misilleme dünya basınında geniş yankı buldu. CNN International'ın haberine göre üst düzey bir ABD'li yetkili saldırı doğruladı ve "Saldırı ile istikrarsız olan bölge daha da istikrarsızlaşma riski barındırıyor. Bu saldırı, bölgeyi geniş çaplı bir çatışmaya itme tehdidi oluşturan son hamle." açıklamasında bulundu.

BBC ise "İsfahan ili büyük bir hava üssüne, büyük bir füze üretim kompleksine ve çok sayıda nükleer tesise ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde İranlı liderler, İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırısının hızlı bir tepkiyi tetikleyeceği konusunda uyarmıştı." ifadelerini kullandı.

CBS News ise İsfahan kentinin İran nükleer programı için yüksek öneme sahip olduğunu belirterek "İsfahan, İsrail'in şüpheli saldırıları tarafından defalarca hedef alınan yer altı Natanz zenginleştirme sahası da dahil olmak üzere, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı sahalara da ev sahipliği yapıyor." açıklamasında bulundu.