İranlı yetkili: İsrail'e karşı acil bir misilleme planı yok

İsrail'in İran'a düzenlediği misilleme saldırısının ardından en çok merak edilen "İran şimdi ne yapacak?" sorusu cevap buldu. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, "İran'ın İsrail'e karşı acil bir misilleme planı yok" dedi.

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından İran, yüzlerce füze ve insansız hava aracı fırlatarak cevap vermişti.

İran'ın saldırısı sonrası İsrail'in ne yapacağı merak konusu olurken bugün sabah erken saatlerde İsrail'den misilleme geldi. Şimdi ise gözler İran'ın nasıl bir pozisyon alacağına döndü.

İRAN'IN CEVABI NE OLACAK?

Bu sorunun cevabını İranlı bir üst düzey yetkili Reuters'a verdi. İranlı yetkili, "İran'ın İsrail'e karşı acil bir misilleme planı yok" dedi.

Geçtiğimiz saatlerde ABD'li iki yetkili saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini söyledi ancak İsrailli yetkililer şu ana kadar saldırıyı üstlenmedi.

İsmini açıklamayan İranlı yetkili, "Olayın dış kaynağı henüz teyit edilmedi. Dışarıdan herhangi bir saldırı olmadı ve tartışma saldırıdan çok sızma yönünde ilerliyor" dedi

Yaklaşık bir saat önce İranlı bir analist ise İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "İsfahan'da hava savunma sistemleri tarafından düşürülen mini insansız hava araçlarının İran içinden sızan kişiler tarafından uçurulduğunu" söyledi ve saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği yönündeki haberleri küçümsedi.