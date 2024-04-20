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ABD İncirlik'i PKK bölgesine taşıyor! Suriye'ye hava savunma sistemi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD İncirlik&#039;i PKK bölgesine taşıyor! Suriye&#039;ye hava savunma sistemi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Türkiye’nin İncirlik kararı sonrası Suriye’nin kuzeyi hareketlendi. ABD, PKK’nın işgalindeki bölgelere hava savunma sistemleri yerleştiriyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türkiye’nin İncirlik kararı sonrası Suriye’nin kuzeyi hareketlendi. PKK işgalindeki petrol sahası Hak El-Omar’da yaşanan hava ve kara hareketliliğinin ardından, sahaya taşınan hava savunma sisteminin koalisyon üssüne dönüştürülen askerî komplekse konuşlandırıldığı öğrenildi.

Bunun uluslararası sonuçlarının olacağını söyleyen Güvenlik Uzmanı Emekli Asker Kemal Olçar “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinde İncirlik dosyası önemli yer tutacak. Bölgesel gelişmeler çerçevesinde İncirlik-Kürecik ve benzeri askerî misyonlar çok daha ehemmiyet kazandı. Bu hassasiyete karşılık ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde askerî yapılanması farklılık göstermeye başladı. Bir anlamda İncirlik ve diğer bölge üslerinin misyonunu belirli ölçüde PKK işgal sahasına yaymaya çalışıyorlar. Amerika bu durumu sadece İran’a karşı tedbir olarak açıklayamaz. Türkiye açısından da böyle okunmaz” şeklinde konuştu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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