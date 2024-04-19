ABD, İncirlik’te kiracı... Pençe-Kilit’te kilit bu yaz kapanacak

MSB, 10. Tanker Üs Komutanlığı olan İncirlik’in ismini 10. Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirdi. Uzmanlar “Emir-komuta zinciri için bu gerekliydi” dedi. Bakanlık ayrıca, Irak’ın kuzeyine düzenlenecek ortak operasyonla Pençe-Kilit’in bu yaz kapanacağını belirtti.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Irak’ın kuzeyinde operasyonların 7/24 hız kesmeden devam ettiğini belirterek “Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ve Sayın Bakan’ımızın ifade ettikleri gibi Pençe-Kilit’te kilit bu yaz kapanacak” ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları, ABD bombardıman uçaklarının geçen günlerde İncirlik’te gerçekleştirdiği eğitimlere ilişkin bir soru üzerine “15-17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16’larımız eşliğinde ABD’ye ait B-1B uçaklarıyla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. ABD uçakları 17 Nisan tarihinde ülkemizden ayrıldılar. Bahse konu eğitimler, ikili anlaşmalar ve müttefiklik kapsamında yılda birkaç kez yapılan eğitimlerdir ve icra edilen eğitim de çok daha önceden planlanmıştır” cevabını verdi.

Bakanlık kaynakları, Malatya’da yer alan Kürecik’teki NATO radarının İran’ın İsrail’i vurduğu sırada İsrail’e bilgi aktarıp aktarmadığı yönündeki sorular üzerine “Kürecik radarı, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlıyor. Bu radar sisteminden elde edilen bilgilerin NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir” dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının istediği üzerine Adana’nın İncirlik Üssünde bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olarak değiştirildi.

Söz konusu değişimin ardından artık bu üste savaş uçakları ile eğitim, bakım-onarım gibi faaliyetlerin gerçekleşebileceği öğrenildi.

ABD İNCİRLİKTE SADECE KİRACI

Gazetemize konuşan emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş “Orada bulunan birlikler Tanker Üs Komutanlığına bağlı birliklerdi. Bu değişiklikle birlikte orada bulunan filo, Jet Komutanlığına bağlanmış oldu. Bundan sonra üste yer alan F-16 filosunda görev yapan pilotların emir aldığı komutanları jet komutanı olacak. Bu durum da emir-komuta zincirinin daha da sağlıklı olmasını sağlayacak” dedi. İncirlik’in bir Türk üssü olduğunu söyleyen Karakuş “ABD ise orada sadece kiracı. Anlaşma gereği ABD orada en fazla 60 uçak bulundurabilir ve bu uçaklar ise sadece 50 mil içerisinde uçuş yapabilir” diye konuştu.