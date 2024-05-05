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Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta çevre düzenlemesi yapılan bir fabrikada, forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında çalışan 44 yaşındaki Mustafa Öztürk, fabrika içerisinde manevra yapan forkliftin altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öztürk'ün cesedi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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