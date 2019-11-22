Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Terör örgütü PKK ile bağlantılı kişileri işe alan, şehit yakınlarını işten çıkartan, teröristlerin sözde anma etkinliklerine katılan, belediye personel kartlarından Türk bayrağını kaldıran HDP’li belediyelere kayyum atamaları sürüyor. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu illerindeki belediyeleri terör örgütü yuvası hâline getiren ve terör propagandası yapan belediye başkanlarına devlet sessiz kalmadı. 31 Mart seçimlerinden bu yana kayyum atanan HDP’li belediye sayısı 24’e yükseldi. İşte kayyum atanan HDP’li belediyeler ve o belediye başkanlarını vukuatları:

¥ Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan: “Faraşin” kod adlı Nuhari Yacan isimli PKK’lı teröristin defin işlemine katıldı. Van eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 2016 yılında 300 kişiyi belediye binası önünde topladı ve “Kürdistan faşizme mezar olacak” şeklinde sözler kullanarak terör örgütünün propagandasını yaptı.

¥ İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan: Öldürülen PKK’lıların cenazelerine katıldı, terörist yakınlarını belediyede işe aldı ve örgütün basın sorumlusu olduğu ortaya çıktı. İkametinde yapılan aramalarda terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a ait kitaplar ele geçirildi.

¥ Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz: Belediyede koruma olarak görev yapan asker ve polisleri dışarı çıkardı. Muhtemel terör saldırılarına karşı kurulan güvenlik duvarlarını balyozla kırarak şov yaptı.

¥ Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez: İşten çıkardığı şehit yakınlarının yerine teröristlerin akrabalarını aldı. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen bir kişiyi eş başkan şoförü olarak işe aldı. Babası dağda öldürülen bir kişiyi de belediyede sekreter olarak göreve başlattı.

YARALI TERÖRİSTE AMELİYAT

¥ Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı: Diyarbakır’da özel bir hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen teröristi ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden, taburcu edip, serbest kalmasını sağladı. Terör örgütü PKK’nın eylemlerine katılarak destek verdi.

¥ Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz: Terör örgütü PKK/KCK’nın talimatları doğrultusunda hareket etti. KCK içinde delege ve kadın yapılanmasında sözde ‘yargılama organında’ görev aldı.

¥ Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer: Teröristleri evinde ağırladı. HDP İl Başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte teröristler için saygı duruşunda bulundu ve örgütün sözde “marşına” eşlik etti. Ayrıca bir teröristin taziyesine katıldı.

¥ Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş: “Terör örgütünün propagandası, tasarlayarak öldürme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmekle” suçlanıyor.

TERÖR YANDAŞLARINI İŞE ALDI

¥ Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik: İçlerinde şehit ve gazi yakınlarının olduğu 24 kişiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardı, yerlerine terörle bağlantısı olan birçok kişiyi işe aldı.

¥ Karayazı Belediye Eş Başkanı Melike Göksu: ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan daha önce 7,5 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. 2016’a yapılan telefon görüşmesinde Kars’ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesinde öldürülen PKK’lı terörist Murat Aras’tan ‘şehit’ diye bahsettiği tespit edildi. Terörist cenazelerini teslim almaya gittiği belirlendi. Ayrıca teröristlere gıda ve giyim malzemeleri götürdüğü, yine PKK’nın dağ kadrosunun gerçekleştirdiği sözde yargılamalarda da bulunduğu tespit edildi.

¥ Saray Belediye Başkanı Caziye Duman: Terör örgütü PKK/KCK “kadın yapılanması” ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Terör operasyonunda 15 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Üst ve ikametgâh aramasında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

AÇLIK GREVİ YAPTI

¥ Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin: Terör örgütü PKK/KCK’ya üye olduğu, örgüt üyelerine yardım ve yataklık ettiği, terör örgütüne eleman temin ettiği ortaya çıktı. 2016 yılında Öcalan ile görüşme yapılması talebiyle sözde süresiz olarak başlatılan açlık grevi eylemine giren 50 isim arasında yer aldı.

¥ Hakkâri Belediye Başkanı Cihan Karaman: Silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.

¥ Nusaybin Belediye Eş Başkanları Semire Nergiz ve Ferhat Kut: ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından gözaltına alındılar. Geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Kut, ayrıca bir belediye çalışanını tehdit ederek koruması tarafından darp ettirmişti.

¥ Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, İdil Belediye Başkanı Songül Erden, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik, Yüksekova Belediye Eş Başkanları İrfan Sarı ve Remziye Yaşar, “suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak, ve terör örgütüne üye olmak, yardım-yataklık yapmak”la suçlanıyor.

GENÇLİK MERKEZLERİNİ KAPATTI

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk: Belediyenin resmî sitesindeki Türk bayrağını kaldırdı. Belediye iştiraki olan birçok şirketin yönetimine PKK bağlantılı kişileri getirdi. 313 Hak-İş üyesi işçiyi HDP’li olmadıkları gerekçesiyle işten çıkarttı. Ayrıca gençlerin dağa gitmesini engellemek için yapılan gençlik merkezlerini kapattı.