Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çocuklara spor alışkanlığını ana sınıftan itibaren kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Çocukların yeteneklerini keşfedip, yarınların şampiyonlarını yetiştirmek istediklerini ifade eden Kasapoğlu “Projemiz kapsamında 1 milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını yaptık. 10 parametrede bilimsel olarak değerlendirdik. Sporu özellikle tabana yayma ve kültür haline getirme noktasında okul öncesinden itibaren eğitim odaklı çalışmamız var” dedi. Kasapoğlu’nun hedefleri şöyle:

∂ Çocukların teknoloji bağımlılığını sporla aşacağız. Tematik kamplar düzenliyoruz. Türkiye’nin 12 ayrı yerinde gençlik merkezlerimiz var. Üniversitelere ve ortaokullara genç ofisleri açıyoruz.

∂ Kadın spor yaparsa, çocuğu da spor yapar, eşi de spor yapar. Bu yüzden ‘aile boyu spor’ diyoruz. Bunun öncüsü de kadın olmalı. Spor olanaklarını kadının ayağına götürüyoruz. Kadınlar, uzak yere gitmeden sitesindeki havuzda yüzme öğrenecek. Evinin yakınına fitness stüdyosu açacağız. Bu konuda belediyeler en büyük partnerimizdir.