Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına şiddet ile ilgili olarak, "Bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri alma kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

Gül, "Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz." dedi.

Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacaklarını belirten Gül, stajyer avukatların staj süreleri boyunca sigortalı olarak çalışabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Bakan Gül'ün açıklamalarından diğer satır başları şöyle;

"FETÖ, 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak yorumlanamaz."

"15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 926'dır."