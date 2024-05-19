Terör örgütü PKK Gara’yı boşaltıyor! Mehmetçiğin harekât hazırlığı hainleri korkuttu

Irak’ta teröre tarihî darbe vurmaya hazırlanan Türkiye’nin operasyonundan korkan eli kanlı örgütün ikinci Kandil olarak bilinen Gara’daki arşivini Suriye’ye taşıdığı belirtiliyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türkiye’nin Irak’ta PKK tehdidini sonlandırmak için Bağdat yönetiminin desteği ile geniş kapsamlı bir operasyona hazırlanması terör örgütü ve destekçilerini korkuttu.

Mehmetçiğin stratejik noktaları tuttuğu Irak’ın kuzeyi hareketlenirken “koalisyon” kodlu uçuşların arttığı Süleymaniye-Erbil-Kamışlı hattında kara ve hava trafiği yoğunlaştı. Türk güvenlik kaynakları, teröre tarihi darbe için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirtiyor. PKK’nın operasyon korkusuyla kozmik üs olarak kullandığı ve 40’tan fazla noktada arşiv odasının bulunduğu Gara’daki örgütün kendi iç bilgi arşivi ve uluslararası destekçilerine ait bütün kayıtları başka bölgelere taşıdığı rapor ediliyor. Bazı gizli belgelerin Suriye’deki Şeddadi ve Rimeylan bölgelerine taşındığı gelen bilgiler arasında.

DEŞİFRE OLACAĞIZ KORKUSU

PKK terör örgütünün Kandil kadar önem verdiği Gara, Karayılan, Bayık, Hozat ve birçok terör elebaşının en sık ziyaret ettiği ikinci merkez olma özelliği taşıyor. PKK ile yabancı misyon görüşmelerinin tamamına yakını da yine Gara’da gerçekleşti. PKK’nın medya-enformasyon üssü niteliği de taşıyan Gara, aynı zamanda Suriye’ye açılan kapı ve Sincar-Musul güzergâhının da başlangıç noktası. Sıradan militanların giremediği Gara’nın bir diğer boyutu ise sözde üst düzey bütün yargılama ve infazların bu bölgede yapılıyor olması.

Güvenlik kaynakları, aralarında bazı bakanların da yer aldığı başta Fransa, Almanya, Yunanistan, Kanada, ABD, İngiltere, Danimarka, Belçika gibi Batılı ülkeler olmak üzere onlarca yabancı misyon temsilcisinin Gara’ya gelerek PKK terör elebaşıları ile görüşmeler yaptığını aktardı. Türk kaynaklar, PKK’ya nakil sırasında bu sebeple koalisyon unsurları tarafından kara ve hava desteği sunulduğunu belirtti. Desteğin sebebi ise Türkiye’nin operasyon kararlılığı ve bölgeye Türk askerinin girmesi ile birlikte bütün karanlık ilişki ağının deşifre olması.

İRAN DA SABOTE EDİYOR

Gazetemize konuşan Irak-Süleymaniye’de görevli bir kaynak ise geçtiğimiz günlerde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in İran’a yönelik sözlerini hatırlatarak “İran bu operasyonu sinsi usuller kullanarak sabote etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Neçirvan Barzani’yi Tahran’a çağırmaları da taktik bir hamle idi. Hem etkin oldukları Bağdat yönetimi hem de KYB-KDP ve Haşdi Şabi üzerinden Türk askerî harekâtını engellemeye çalışıyorlar. Çünkü bu operasyonun aynı zamanda Kalkınma Yolu’nun da güvenliğini sağlama boyutu da var. İran ne PKK’nın tamamen bölgeden silinmesini ne Kalkınma Yolu Projesi’ni ne de Türkiye’nin askerî gücünü bölgede artırmasını istemiyor” dedi.

HAVA VE KARADAN KUŞATMA

Pençe Operasyonlar serisinin son hamlesi olarak nitelendirilen muhtemel yeni harekât, Irak’ın kuzeyinde 40-45 kilometre derinlik ve 300 kilometre uzunlukta icra edilecek. TSK ve MİT terör yapılanmasının sızma, mayın ve tünel tuzağı, kamikaze ve füze saldırılarına karşı tedbirlerini olağanüstü artırdı. Metina, Zap, Soran, Hakurk, Duhok, Erbil, Mahmur ve Gara gibi alanlardan bütün terör unsurlarını temizlemeyi hedefleyen Türkiye, havadan bombardıman uçakları, helikopter ve SİHA’larla bütün terör mevzilerini hedef alıyor. Hava operasyonları sınır hattı ve Irak içlerinde konuşlu füze ve topçu bataryaları ile de destekleniyor. Bölgenin tecrübeli isimlerinden emekli Albay Mithat Işık, bunun ince hesaplanmış bir kuşatma harekâtı olduğunu söyledi. Teröristlerin beklediği alanlar dışında TSK’dan gelen hamlelerin PKK’daki paniği artırdığına vurgu yapan Işık “Herhangi bir sızma ya da saldırı ihtimaline karşı ciddi tedbirler alındığını görüyoruz. İnşallah hiçbir Mehmetçiğimizin burnu kanamadan bu terör pisliğinden kurtuluruz” ifadelerini kullandı.