İstanbul'da gece yarısı can pazarı! Otomobil taksi ile çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mayıs 2024 04:17 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 04:32 - Güncelleme:

Trafik Kazası, Yaralılar, Haber

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İstanbul Pendik'te bir otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2'si ağır 4 kişi yaralandı.