İstanbul'da gece yarısı can pazarı! Otomobil taksi ile çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Pendik'te bir otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Feci kaza saat 01.30 sıralarında Kurtköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. Yıldırım Beyazıt Caddesi'nden gelen otomobil ile Orhanlı Caddesi'nden gelen taksi çarpıştı.
KAZA YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI
Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan 4 kişi sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı araçlardan çıkararak sağlıkçılara teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekiplerin inceleme çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı