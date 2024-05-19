Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bursa'da bir kadın barışmak istemediği için eski eşi tarafından hastanelik edildi

Bursa'da bir kadın barışmak istemediği için eski eşi tarafından hastanelik edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da bir kadın barışmak istemediği için eski eşi tarafından hastanelik edildi
İnegöl Devlet Hastanesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın bir kadın oturduğu apartmanın önünde eski eşi tarafından bıçaklandı. Zanlı olayın ardından kayıplara karışırken kanlar içinde kalan kadın iste hastaneye kaldırıldı.

Olay Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yaşandı. Evine doğru yürüyen Sevda Ç. (30), oturduğu apartmanın önüne geldiğinde geçen sene ayrıldığı eski eşi Sezgin A. ile karşılaştı. 

BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDETTİ DİYE HASTANELİK ETTİ

Konuşma sırasında Sezgin A., eski eşi Sevda'ya tekrar bir araya gelme teklifinde bulundu. Ret cevabına öfkelenen şahıs, eski eşini bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan kadın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS KAÇAN ESKİ KOCANIN PEŞİNDE

Düğün organizasyonlarında Dj'lik ve solistlik yaptığı öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da gece yarısı can pazarı! Otomobil taksi ile çarpıştı, çok sayıda yaralı varİzmir'de feci kaza! Belediye otobüsüne çarpan motosikletli canından oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de feci kaza! Belediye otobüsüne çarpan motosikletli canından oldu - Gündemİzmir'de feci kaza! Belediye otobüsüne çarpan motosikletli canından olduİstanbul'da gece yarısı can pazarı! Otomobil taksi ile çarpıştı, çok sayıda yaralı var - Gündemİstanbul'da gece yarısı feci kaza! Yaralılar var28 Şubat zihniyeti tetikte bekliyor! Hadsiz avukat, başörtüsüne dil uzattı - Gündem28 Şubat'ın hâkimiyet çabasıTerör örgütü PKK Gara’yı boşaltıyor! Mehmetçiğin harekât hazırlığı hainleri korkuttu - GündemMehmetçiğin harekât hazırlığı hainleri korkuttuTürkçe dünyayı sarıyor! Bosna'da Türk dizileri sayesinde ikinci dil oldu - GündemTürkçe dünyayı sarıyor‘Uyutma’ halk desteği bekliyor! Başıboş köpek problemi bir kere daha gündemde  - Gündem‘Uyutma’ halk desteği bekliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...