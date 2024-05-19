Bursa'da bir kadın barışmak istemediği için eski eşi tarafından hastanelik edildi

Bursa'nın bir kadın oturduğu apartmanın önünde eski eşi tarafından bıçaklandı. Zanlı olayın ardından kayıplara karışırken kanlar içinde kalan kadın iste hastaneye kaldırıldı.

Olay Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yaşandı. Evine doğru yürüyen Sevda Ç. (30), oturduğu apartmanın önüne geldiğinde geçen sene ayrıldığı eski eşi Sezgin A. ile karşılaştı.

BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDETTİ DİYE HASTANELİK ETTİ

Konuşma sırasında Sezgin A., eski eşi Sevda'ya tekrar bir araya gelme teklifinde bulundu. Ret cevabına öfkelenen şahıs, eski eşini bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan kadın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS KAÇAN ESKİ KOCANIN PEŞİNDE

Düğün organizasyonlarında Dj'lik ve solistlik yaptığı öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı