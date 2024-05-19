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İzmir'de feci kaza! Belediye otobüsüne çarpan motosikletli canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de feci kaza! Belediye otobüsüne çarpan motosikletli canından oldu
Kaza, Motosiklet, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Balçova'da bir motosikletli garaja girmekte olan belediye otobüsüne çarptı. Feci kazada motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Haydar Aliyev Bulvarı ESHOT garajı girişinde yaşandı. Balçova'dan Konak istikametine seyir halinde olan Muhammed Tevfik Sarı idaresindeki motosiklet, ESHOT'a ait garaja girmeye çalışan belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Muhammed Tevfik Sarı ve Melih Ç., savrularak metrelerce sürüklendi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve trafik polisi yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yerde yatan 2 kişiye müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Muhammed Tevfik Sarı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Melih Ç. ise ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Melih Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muhammed Tevfik Sarı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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