Diyarbakır'da başıboş dehşeti! Köpeklerden kaçarken hastanelik oldu, başında 16 dikiş var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Mayıs 2024 05:27 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 05:32 - Güncelleme:

Diyarbakır, Köpek Saldırısı, Yaralanma, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Başıboş köpek problemi devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da bir genç sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken düşüp kafasını kaldırıma çarparak hastanelik oldu. Talihsiz gencin başına 16 dikiş atıldı.