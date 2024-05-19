Diyarbakır'da başıboş dehşeti! Köpeklerden kaçarken hastanelik oldu, başında 16 dikiş var
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Başıboş köpek problemi devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da bir genç sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken düşüp kafasını kaldırıma çarparak hastanelik oldu. Talihsiz gencin başına 16 dikiş atıldı.
Diyarbakır'da bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken düşerek başını kaldırıma çarpınca yaralandı.
KÖPEKLERDEN KAÇARKEN DÜŞTÜ, BAŞINI ÇARPTI
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen 22 yaşındaki M.Ç. sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç, yere düştü. Başını kaldırıma çarpan M.Ç. yaralandı.
BAŞINA 16 DİKİŞ ATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç'nin başına 16 dikiş atıldı.
Bir süre müşahede altına alınan genç, daha sonra taburcu edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı