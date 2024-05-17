Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 8 yaşındaki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başıboş köpek dehşeti yaşandı. Gazi Mahallesi Aydın Sokak’ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ö.D., vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Köpeklerin ısırması sonucu yaralan Ö.D., hastanede tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı