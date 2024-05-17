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Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Diyarbakır, Köpek Saldırısı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 8 yaşındaki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başıboş köpek dehşeti yaşandı. Gazi Mahallesi Aydın Sokak’ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ö.D., vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Köpeklerin ısırması sonucu yaralan Ö.D., hastanede tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı! 8 yaşındaki yaralandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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