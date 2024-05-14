Köpek terörü hayatını kararttı! Benzin alırken ısırıldı, çalışamaz hale geldi

Türkiye’nin her şehrinden köpek saldırısı haberleri geliyor. Antalya’da benzin alırken bacağından ısırılan Ramazan Tuncer “Çalışamaz hâle geldim, bunun tek sorumlusu köpeklerin sokakta gezmesine izin veren yetkililer” dedi.

Son yıllarda giderek artan ve bir türlü çözülemeyen başıboş köpek saldırılarına bir yenisi Antalya’da eklendi.

Gazipaşa ilçesinde Yeni Mahalle Millî Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan benzin istasyonuna motosikletiyle girdiği sırada başıboş dolaşan sokak köpekleri Ramazan Tuncer’e saldırarak bacağından ısırdı.

Etraftakilerin yardımıyla kurtulan ve hastanede tedavi olan Tuncer “Ben günlük çalışan bir işçiyim. Nerede iş olursa oraya giderim ve bacağım yaralı olduğu için çalışamadım. Bu durumun tek suçlusu ise başıboş köpeklerin sokakta dolaşmalarına müsaade eden yetkililerdir. Artık sokakta başıboş gezen, saldırgan köpekleri görmek istemiyorum. Yetkililerin sesimi duymasını ve gerekeni yapmalarını istiyorum” dedi.