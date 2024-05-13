Başıboş köpekleri barınağa gönderen muhtarın yolunu kestiler! Sözlerine tepki yağıyor

Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir grup, başıboş sokak hayvanlarını barınağa gönderen muhtarla tartıştı. Muhtarlığa gidip hesap soran şahıslar, "Çocuklar okula rahat gidemiyor" açıklamasına karşılık olarak "Paris'te mi büyüdü bunlar?" dedi.

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin en büyük sorunları arasında yer almaya devam ediyor. Köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden ya da yaralanan çocukların varlığı ise Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yüksel Hazman'ı harekete geçirdi.

MUHTARLIĞI BASTILAR

Hazman'ın talebi üzerine belediye mahalledeki başıboş sokak köpeklerini toplayıp barınağa götürdü. Ancak buna karşı çıkan bir grup muhtarlığa giderek Hazman'dan hesap sordu. Hazman'ı mahalle sakinlerini muhtarlığa toplamakla tehdit eden şahıslar, bir açıklama yapılmasını istedi.

"BUNLAR PARİS'TE Mİ BÜYÜDÜ?"

Muhtar Hazman "Mahallemizde başıboş dolaşan sahipsiz olan sokak hayvanları topluyoruz. Çoluk çocuk mahallede rahatça yürüsün. Korkudan okula gidemiyorlar" dedi. Gruptaki kadınlardan biri ise "Bunlar Paris'te mi büyüdü?" ifadelerini kullandı. O anlar kameralarla kayıt altına alınırken kadının ifadeleri tepki topladı.