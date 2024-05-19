‘Uyutma’ halk desteği bekliyor! Başıboş köpek problemi bir kere daha gündemde 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grup yönetimi ile ilgili bakanlar ile Başıboş köpek sorununu masaya yatırdığı ortaya çıktı. Toplantıda İngiltere, İtalya ve Portekiz’de uygulanan ‘Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının acısız bir şekilde uyutulması’ yöntemi gündeme geldi. Konuyla ilgili atılacak adım kamuoyu desteğiyle netlik kazanacak.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti’nin seçim öncesi Meclis takviminin uygun olmaması sebebiyle gündeme getiremediği başıboş sokak köpekleri ile ilgili taslak, bir defa daha raftan indirildi.

ERDOĞAN: BU İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKTI ARTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde sokak köpekleri konusunda AK Parti grup yönetimi ile ilgili bakanların katıldığı bir toplantı yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan bu konuda birkaç kez uyarıda bulunmasına rağmen, gündeme alınamayan taslakla ilgili “Bu iş çığırından çıktı artık. Neyi bekliyoruz? Ne yapılacaksa, bir an önce yapılsın” dedi.

Toplantıda yapılan sunumlarda, dünya örneklerinin incelendiği, İngiltere, İtalya ve Portekiz’de uygulanan ‘Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının uyutulması’ yönteminin Türkiye’de de uygulanmasına yönelik görüşler dile getirildi. Ancak kısırlaştırmanın tek başına çözüm olmayacağı ve saldırganlığı önlemediğine yönelik tespitler yapıldı. Maliyet ve barınak kapasiteleri açısından tek başına kısırlaştırma ile problemin çözülemeyeceği anlatıldı.

BU KONU ARTIK BİR GÜVENLİK PROBLEMİ

AK Parti kaynakları “Bu konu artık bir güvenlik ve sağlık problemi oldu. Türkiye, kuduz riski taşıyan ülkeler statüsüne giriyor. Bu, toplum sağlığını ve turizmi de ilgilendiriyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan görüntülere şahit oluyoruz. Köpekler ahırlara girip sürülere saldırıyorlar. Kanun çıktıktan sonra, sahiplendirme, değilse uyutma olacak. Bir yıl sonra, problemin büyük bölümünün çözülmüş olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

AYRINTILI RAPOR HAZIRLANIYOR

Başıboş sokak köpekleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığının bir etki analizi raporu hazırladığını belirten, AK Parti kurmayları “Sokak köpekleri yüzünden kaç trafik kazası yaşandı, kaç saldırı oldu ve kuduz vakaları gibi başlıklarda bir rapor hazırlanıyor. Çünkü bu konuda kamuoyunun da bilgilendirilmesi lazım. Kanun gündeme geldiğinde birtakım çevrelerin tepkisi olacak elbette ama bu konu tepki var diye geçiştirilecek bir konu değil” değerlendirmesini yaptı.