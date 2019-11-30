18 ülkeye ihraç edilen sisteminin yenisi için şimdiden beş ülkeyle sözleşme imzalandı. Uzaktan kumanda edilebilen STOP, üzerine yerleştirildiği aracın hareketinden etkilenmeden hedefe isabetli atışlar yapabiliyor.
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30.11.2019 - 03:22 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ASELSAN, deniz platformları için geliştirdiği 25 milimetre STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi’nin yeni versiyonuyla teslimata başladı.
Etiketler : aselsan,
665754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665754.aspx
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