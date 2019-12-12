Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacire Akar’ın ardından Hatice Ceylan’ın da önceki gün 4 yıldır hasret kaldığı evladına kavuşması anneleri umutlandırdı. Ailelere destek vermek için oturma eylemini sürdüren Ceylan “Allah buradaki arkadaşlarımın evlatlarını da tez zamanda getirsin. Onlarla aynı acıyı paylaştık. Oğlum geldi diye onları terk etmem. Onlar benim yol arkadaşlarım” dedi.

Ağrı’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip, kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir de evlatlarını almadan gitmeyeceklerini söyledi. Demir “Kararlıyız, PKK’yı bitireceğiz, artık anneler ağlamayacak, evlatlar kaçırılmayacak. O gençleri o dağların başında heba etmeyeceğiz ve teker teker onların elinden söküp alacağız” diye konuştu.

Evlat nöbetinin 100. gününde ailelere ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Türk-İş Genel Merkezinden sendika üyeleri ile Ankara, Erzincan, Elâzığ, Mardin, Bingöl ve Siirt’ten gelen şehit ve gazi yakınları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yapan anneleri ziyaret etti, desteklerini iletti.