Akar, 19. Doha Forumu’ndaki oturumda soruları cevapladı. Bakan Akar “Türkiye 1952’deki üyeliğinden bu yana NATO üyesidir ve tatbikatlar, harekâtlar, NATO karargâhlarına personel desteği gibi konularda ve diğer alanlarda İttifak’a karşı tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir. Her zaman diğer NATO üyeleriyle de temas hâlindeyiz” diye konuştu. Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadeleye olan bağlılığında bir değişiklik olmadığını da belirten Akar “Bizim herhangi bir etnik grupla bir sorunumuz yoktur. Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.
Hulusi Akar: Kesinlikle izin vermeyeceğiz
16.12.2019 - 04:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Türkiye’nin NATO’nun merkezinde duran bir müttefik olduğunun altını çizerek “NATO’dan uzak durmak gibi bir niyetimiz ya da girişimimiz yok” dedi.
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