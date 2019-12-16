Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, 19. Doha Forumu’ndaki oturumda soruları cevapladı. Bakan Akar “Türkiye 1952’deki üyeliğinden bu yana NATO üyesidir ve tatbikatlar, harekâtlar, NATO karargâhlarına personel desteği gibi konularda ve diğer alanlarda İttifak’a karşı tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir. Her zaman diğer NATO üyeleriyle de temas hâlindeyiz” diye konuştu. Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadeleye olan bağlılığında bir değişiklik olmadığını da belirten Akar “Bizim herhangi bir etnik grupla bir sorunumuz yoktur. Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.