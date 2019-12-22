Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi hâlde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü iddia etmişti.

Aygün’ün iddialarına cevap olarak belediyeden yapılan açıklamada, “Togo Kuleleri’nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016’daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtildi. Aygün’ün mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması sebebiyle yaklaşık 570 milyon lira civarında haksız menfaat elde ettiği de öne sürülmüştü.