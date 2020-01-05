Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen, etrafında başka bir yapı bulunmayan ‘KALE’ yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili. Dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni binanın açılışı yarın açılışı gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk istihbarat kuruluşu olan Milli Emniyet Hizmeti Riyaset (M.E.H./M.A.H) Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 6 Ocak 1926 tarihinde kurulmuştu. MİT Başkanlığının yeni binası da 6 Ocak tarihinde açılacak.