Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgüt içinde gerçek anlamlarının dışında kullanılan 1094 kelimenin anlamlarına yer verilen sözlükte, elebaşı Gülen’in, 1988 yılı öncesi, örgüte müzahir yayın organlarında yayımlanan başyazılarda kullandığı kod isimleri deşifre edildi. Buna göre gizliliği her şeyin önünde tutan Gülen, yazılarında “A. Fettah Şahin”, “Abdülfettah Şahin”, “Abdulhay Nasih”, “Enver Aydın”, “Hikmet Işık”, “İbn-i Ramiz”, “M. Abdülfettah Dahhak” ve “M. F. Şahin” kod isimlerini kullandı. Gülen’in kullandığı diğer mahlaslardan “M. F. G.”deki “M” harfinin, “Muhammed-Muhterem-Mesih-Mehdi” isimlerinden birinin kısaltması olduğu anlaşıldı. Bu kod isimlerden 1988’den sonra vazgeçen örgüt elebaşı Gülen, başyazılarının sonuna isim yerine üç yıldız (***) koymaya başladı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmada, bu mahlasın gizlilik ifadesi olduğu tespit edildi. Terörist başının en çok kullandığı mahlas olan “Dahhak”ın, İran mitolojisinde, “zalim, insan beynini yarasına süren kişi” anlamlarına geldiği belirlendi. Sözlükte yer alan bilgilere göre, gizem ve sır dolu mahlas kullanan örgüt elebaşı Gülen, mitolojik ve kan/beyin çıkarmak gibi anlamları bulunan vahşet ve zalimliğe işaret eden mahlas kullanmaktan çekinmedi.

Gülen’e örgüt mensuplarınca da çeşitli kod isimler verildi. Terör örgütü elebaşı için kullanılan kod adları arasında, “HE (Hoca Efendi)”, “Kainat İmamı”, “Başyüce”, “Mehdi”, “Asrın Kurtarıcısı”, “Kahtani, “Dayı”, “Patron”, “Kitap Yazarı”, “Kaptan”, “Asrın Alimi”, “Çağın Alimi”, “Alim Zat”, “Asrın Hatibi”, “MED/MFD (Mesih Fethullah Dahhak)”, “Zamanın Sahibi”, “Kayınpeder” ve “Dede” yer aldı.