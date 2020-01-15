Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim alırken, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 'Polis Okulundan İhraç Edilen Öğrenci' 8 örgüt üyesi şüpheliye yönelik olarak; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 14 Ocak 2020 günü Van merkezli İstanbul, Adana, Konya, Erzurum ve Hatay illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelileri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.