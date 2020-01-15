İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 3 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir. "
İçişleri Bakanlığı: 3 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir.
15.01.2020 - 21:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 3 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir. "
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
675285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675285.aspx
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