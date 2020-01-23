Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberi Ankara'dan geldi. Hepimizi tedirgin eden deprem haberleri peş peşe gelmeye devam etti. Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedildi. Merkez üssü Musalar Mahallesi olan dünkü depremden sonra AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

AFAD verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 132 artçı sarsıntı kaydedildi.