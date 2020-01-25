Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekrem Açıkel ile TGRT'de deprem özel yayınına katılan Profesör Doktor Simav Bargu ile Jeofizik Mühendisi Profesör Doktor İlhan Osman Şahin, Elazığ'da depremde neden Doğu Anadolu Fay hattının önü ve arkasında gerçekleşecek hareketlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini söylediler.