Ekrem Açıkel ile TGRT'de deprem özel yayınına katılan Profesör Doktor Simav Bargu ile Jeofizik Mühendisi Profesör Doktor İlhan Osman Şahin, Elazığ'da depremde neden Doğu Anadolu Fay hattının önü ve arkasında gerçekleşecek hareketlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini söylediler.
Profesörlerden Doğu Anadolu Fay Hattı ile ilgili önemli uyarılar
25.01.2020 - 21:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 22:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İki profesörden Doğu Anadolu Fay Hattı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Etiketler : pröfesör,elazığ,deprem Doğu Anadolu Fay Hattı,
677362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677362.aspx
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