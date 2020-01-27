Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgeye intikal ederek arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kırklareli UMKE ekibini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret etti. Bakan Koca, ekibin çalışmaları hakkında bilgi alıp ekibe başarılar diledi.