Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgeye intikal ederek arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kırklareli UMKE ekibini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret etti. Bakan Koca, ekibin çalışmaları hakkında bilgi alıp ekibe başarılar diledi.
Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi
27.01.2020 - 18:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’daki arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Kırklareli UMKE ekibini ziyaret etti. Koca ekibin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Etiketler : Fahrettin Koca,
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