Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT’A VATANDAŞLIĞI VERDİK GİTTİ



Sosyal medyadaki provokatif söylemler için ne dersiniz? İkinci olarak Kılıçdaroğlu İdlib’den gelen sığınmacılar için terörist diyor. Bir anneyi elleri kanayarak enkazdan çıkartan Suriyeli kardeşimiz var. Ne söyleyeceksiniz?



Bu adama ne denir? Mahmut tırnaklarıyla kazıyor, kardeşimizi ve eşini enkazdan çıkarıyor. Sonra evinde ziyaret ediyor. Kardeşlik bu ama ne yazık ki Kılıçdaroğlu kardeşlik duygusu nedir bundan bir haber. Bu iş herkesin karı değil. Biz kardeşlik duygusuyla bugüne kadar bu mücadeleyi veriyoruz.

Biz şimdi briket konutlar yapıyoruz sınırımıza 40 kilometre mesafede. Şu anda inşaatlar başladı. İçlerinde tuvaleti banyosu olsun. Çadırda donmaktansa briket konutlarda ısınma imkanı da vereceğiz. Hedefimiz ilk etapta 25 bin briket konutu orada yapmak. Ve ben bunu Sayın Merkel’e de açtım o da talimatı verdi. Merkel bu briket konutlar için 25 milyon avro çıkarmayı kabul etmiş. Bu arada Fahrettin Bey, ‘Mahmut kardeşimize vatandaşlık verilebilir mi?’ diye soruyor şimdi. Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor. Türkçe de biliyor.



Ailesine de verilir mi?



Ailesine de veririz.