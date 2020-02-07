Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakü’de düzenlenen Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’de rejimin saldırganlığının tüm dünyada endişeye sebep olduğunu dile getirerek, buradaki yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.



LİDERLER GÖRÜŞEBİLİR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “rejimin garantörlerinden Rusya’dan beklentilerinin, ‘rejimin durdurulması’ olduğunu” vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuları bugüne kadar birlikte çalıştığımız Rusya ile de görüşüyoruz. En son Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben de oradaydım. Açık açık tüm sorunlar konuşuldu ve birlikte çalışma konusunda yine bir karar çıktı. Şimdi Rusya’dan bir heyeti bekliyoruz. Bu heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa liderler, Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelecekler. Amacımız burada çatışmanın durdurulmasıdır.”



KARŞILIĞINI VERİRİZ

İdlib’de sahada hedeflerinin Rusya olmadığının altını çizen Çavuşoğlu “Türkiye olarak Rusya ile neden çatışalım? Burada saldırıyı yapan kimdir? Rejimdir. Bizim askerlerimize saldıran rejimdir. Bizim orada Soçi mutabakatı noktasındaki gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, rejimin saldırganlığına devam etmesi durumunda Türkiye’nin karşılığını yine vereceğini vurguladı.