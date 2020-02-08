Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Siirt’te 15 yıl önce 10 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mikâil için şehre gelen baba Salih Sadak da oturma eylemine dâhil oldu. Oğlunun ilkokul üçüncü sınıfta okuduğu sırada terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırıldığını belirten Sadak, 10 yaşındayken dağa kaçırılan çocuğundan 15 yıldır haber alamadığını söyledi. Bir an önce oğluna kavuşmak istediğini dile getiren Sadak “Çocuğumu bulamadım. Buraya geldim. HDP oğlumu kaçırmış, bundan eminim. Oğlum gelinceye kadar buradayım. Bütün çocukların dönmesini istiyorum” diye konuştu. Bu arada aileler Türk bayrağı ve kefenle İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen askerler ile Van’daki çığ felaketinde şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.