MSB: "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir."
MSB'den İdlib açıklaması: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
10.02.2020 - 19:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir."
Etiketler : MSB,İdlib,
680531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680531.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER