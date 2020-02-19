Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

170’inci gününe giren eylemde bugüne kadar çocuğuna kavuşan aile sayısı sekize yükselirken dün nöbete iki aile daha katıldı. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinden beş sene evvel 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemine dâhil olan anne Aydan Arslan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. “Kızım HDP tarafından kaçırıldı. Pikniğe gidiyorum diye dışarı çıkmıştı. HDP’ye gelip kızımı istedim” diyen Arslan, beş senelik hasretin ardından kızının telefonla aradığını söyledi. Arslan, “Kızım ‘Beni dağa kaçırdılar, beni korkutuyorlar’ dedi. Yalan söylüyorlar kızım, onlar terörist. Devlete sığın anneciğim” diye konuştu. Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan baba Halil Esendemir de oğlu Hacı’nın 28 sene evvel 17 yaşındayken çalışmak için İstanbul’a gittiğini, bir daha da kendisinden haber alamadığını belirtti. Oğlunun Irak’ın kuzeyinde olduğunu öğrendiklerini anlatan Esendemir “Hem kendi çocuğuma kavuşmak hem de ailelere destek olmak için eyleme katıldım” ifadesini kullandı.



Erzurum’un Karaçoban ilçesinden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi yapan baba Melik ve anne Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Volkan’a sarılan anne ve baba Aslan, altı yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı.