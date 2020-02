Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kardeş Libya halkı ile 500 yıla dayalı dostluğumuz var, onların daveti üzerine askerî eğitim ve güvenlik anlaşmamızı yaptık ve o şekilde de Libya’ya gittik” dedi.

Cuma namazının ardından bir gazetecinin “Darbeci Hafter’in saldırıları devam ediyor. Son aylar içerisinde üçüncü defa Sayın Serrac’ı kabul ettiniz. Bir yandan da darbeci Hafter’in güvenilmez olduğunu hep vurguluyorsunuz. ‘Ateşkes Türk askerinin oradan çıkmasına bağlı’ gibi bir cümlesi var. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?” sorusuna Erdoğan, şöyle cevap verdi:

Hafter, bizim için bir muhatap değil. Niye değil? Hafter orada bir defa bir maaşlı lejyoner. Meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru. Orada meşru olan, uluslararası camianın, Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği lider Serrac’tır. Batı ne yazık ki Serrac’ı davet ettiği yere Hafter’i de davet ediyor. Bizim farklılığımız burası. Bugün yine ben Sayın Merkel’e ve Macron’a da bunları söyledim. Şimdi, ‘Türkiye’nin oradan çıkması’ diyor.

Türkiye’nin orada eğitimci kadrosuyla bulunduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Peki burada bir soru soracağım. Şu anda Rusların 2 bin 500 Wagner’i, orada. Bizim elimizde video tespitleriyle bunların hepsi var. Bir diğeri Cancavitler Sudan’da. Sudan’ın kendisi var ayrıca. Bunların hepsini toparladığımız zaman 15 bine yakın bu tür teröristler var. Çad’dan da var. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Önce bunların çözüme kavuşturulması lazım. Dolayısıyla biz Suriye halkının nasıl daveti üzerine oradaysak, Adana Mutabakatı’yla, Libya’da da kardeş Libya halkının, 500 yıla dayalı bizim onlarla kardeşliğimiz var, onların daveti üzerine askerî eğitim ve güvenlik anlaşmamızı yaptık ve o şekilde de Libya’ya gittik. Aramızdaki fark bu.

Erdoğan, bir gazetecinin “ABD’den Türkiye’nin Patriot istediğine dair iddialar vardı. Bu iddialar gerçek mi?” sorusuna “Bizim S-400 konusu gündemdeyken o zaman zaten Sayın Trump’a, ‘Biz nasıl Rusya’dan S-400’leri şu anda aldıysak, gelin siz bize Partiotları verin. Biz onu da alalım. Yani biz tekdüze çalışmak istemiyoruz. S-400 de kullanabiliriz, Patriot da kullanabiliriz’ dedik ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler. Ortada böyle bir durum var” diye cevap verdi.

İran’da koronavirüs sebebiyle yaşanan ölümlerin hatırlatılması üzerine Erdoğan “Çok değişik şeyler var. On üç diyenler var, dört diyenler var. Biz her an tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz” dedi.