Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısı artıyor. Hakkâri ile Şırnak il emniyet müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu, 20 gün önce Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin İçişleri Bakanlığının “Terörden Arananlar Listesi”nde gri kategoride yer alan 26 yaşındaki “Şiyar-Kendal” kod adlı N.Ö. olduğu belirlendi. 16 yaşındayken kandırılarak terör örgütüne katıldığını dile getiren terörist N.Ö. PKK’nın kirli yüzünü anlattı: Kaçarken infaz edilenleri gördük. Yakalanıp hapsedilenler vardı. Kötü şartlarda birçok zorlu hastalıklar geçiren insanları da gördük. İnsanları korkutmak için bunları yapıyorlar. Biri kaçmaya teşebbüs etti mi sözde yöneticiler ‘Giderseniz Türkiye’de size işkence yaparlar, sizi cezaevlerinde çürütürler hatta belki sınırda sizi öldürürler’ diye propaganda yapıyor. Teslim olan bazı örgüt üyeleri televizyonlara çıkmıştı, izlemiştik. Sözde örgüt yönetimi hemen toplantı yapıyor, ‘Bunlar senaryo, işkence yapıldığı için böyle söylüyorlar’ diyorlardı. O yüzden çoğu örgüt mensubu kaçmaktan korkuyor.



OĞLUM GELMEDEN GİTMEM

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 176’ncı gününde bir aile daha katıldı. 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinden gelen baba Emin Ekinci “Oğlumu istiyorum, o gelmeden gitmeyeceğim” dedi.