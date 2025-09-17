Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Masada tek bir konu vardı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsrail işgali altındaki Gazze'de yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı.
GAZZE'DEKİ SON GELİŞMELER MASADAYDI
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve haftaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.
