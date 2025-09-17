Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Masada tek bir konu vardı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

GAZZE'DEKİ SON GELİŞMELER MASADAYDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve haftaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.