Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalara dair açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi için 15 maddelik eylem planı hazırladıklarını söyledi. Kurum, diğer bölgeler için çalışmaların sürdüğünü, 81 il için de ayrı ayrı yerel iklim değişikliği eylem planlarını hazırlamaya devam ettiklerini belirtti. Bütün ülkelerin ciddi iklim adımları atmak mecburiyetinde olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum “Deprem, ülkemizin nasıl bir gerçeğiyse iklim değişikliği de aynı şekilde önemlidir. Artık aşırı sel, yağış, heyelan ve hortumlar gibi hiç görmediğimiz olayları ülkemizde yaşar hâle geldik. Karadeniz’de iklim değişikliğiyle ilgili eylem planı çerçevesinde 15 bin rezerv konut üretilmesi sürecimizi başlattık. Şehirlerde taşkın riski taşıyan alanlardaki konutları boşaltıyoruz. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerimizde bu manada tespit ettiğimiz 975 riskli binamız var. Bu binalarla alakalı tedbirleri almak ve burada iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede kararlı bir duruş sergilemek adına sürecimizi yürütüyoruz ve bunu bütün Türkiye’ye yayacağız. Mücadele noktasında şehirlerimizi hazır hâle getirecek adımları atacağız” diye konuştu.