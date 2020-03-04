Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib ve mülteciler meselesinin ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
04.03.2020 - 22:33 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,macron,fransa,
685796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685796.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER