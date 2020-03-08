Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurum, şunları söyledi: Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim Amca iyice yoruldu, bitkin düştü. ‘İbrahim Amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun’ dediğimde, ‘Yok Bakan’ım, bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem’ dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi. Giderken ise ‘bir emrin, isteğin var mı’ diye sordum. ‘Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Köyde imamımız yok, bir imam gelirse en azından köyümüze hizmet eder’ dedi. Vali Bey’e söyledik, bir imam görevlendirilmesi yapıldı.