Kurum, şunları söyledi: Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim Amca iyice yoruldu, bitkin düştü. ‘İbrahim Amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun’ dediğimde, ‘Yok Bakan’ım, bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem’ dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi. Giderken ise ‘bir emrin, isteğin var mı’ diye sordum. ‘Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Köyde imamımız yok, bir imam gelirse en azından köyümüze hizmet eder’ dedi. Vali Bey’e söyledik, bir imam görevlendirilmesi yapıldı.
Ayakkabısı çamurlu diye makam aracına binmek istemedi
08.03.2020 - 02:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 02:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İdlib şehitlerinden Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir’in cenazesinde şehit babasıyla arasında geçen duygusal diyaloğu anlattı.
Etiketler : şehit babası,murat kurum,
686505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686505.aspx
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