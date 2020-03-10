Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Güvenlik koridoru, M4 üzerinde oluşturulacak kontrol noktalarının yerleri ve İdlib’deki TSK gözlem noktalarının durumunun görüşüleceği kritik toplantıda; Rusya askeri polisi ile TSK’nın İdlib’de gerçekleştireceği ortak devriye faaliyetlerinin tüm detayları da belirlenecek.

Devriyede yer alacak Türk askeri ile Rus askeri polisinin sayısı, faaliyette kullanılacak araçlar, telsiz, diğer haberleşme ekipmanları ve askeri teçhizat ile sahada koordinasyonun tam anlamıyla sağlanması ve ortak devriyenin sorunsuz işleyebilmesi için parola ve şifreler belirlenecek.

Milli Savunma Bakanlığında hafta boyu sürmesi beklenen heyetler arası görüşmelerin ardından 15 Mart Pazar günü, Türk-Rus ortak askeri devriyesinin başlaması bekleniyor.

REJİMDEN 15 ATEŞKES İHLALİ

İdlib’deki ateşkesin yürürlüğe girmesinden 10 dakika sonra rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi. Ateşkes ihlallerine dün de devam eden rejim unsurları, gerekli koordinelerin yapılmasına rağmen TSK’ye ait ikmal konvoyuna makinalı tüfekle taciz ateşi açtı. Rejim unsurlarının bir başka birliğin yakınına da üç havan mermisi attığı tespit edildi.