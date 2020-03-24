Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Koca, özetle şu bilgileri verdi:

“Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir.

32 BİN SAĞLIKÇI ALINACAK

Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum. Yerli solunum cihazın seri üretimine başlıyoruz. Çin’den 50 bin hızlı tarama kiti bu (dün) sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık. Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz. Türkiye’de üretilen maskeler Türkiye’nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacak.

Çin’den olumlu sonuç veren ilaç da bu (dün) sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı. Aşı çalışmaları için 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız.

İYİLEŞEN VAKALAR ARTTI

Ölenler arasında 91 yaşa kadar var, 50-60 arası iki kayıp var, onun dışındakiler 61’in üzerinde (dünkü ölenler hariç). Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var. Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz.

7 CAN KAYBI, 293 YENİ VAKA

Koronavirüsten dolayı can kaybımız 37’ye çıktı. Son rakamları paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımızı daha kaybettik. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar” dedi. Koranavirüslü vaka sayısı dünkü rakamlarla 1.529’a ulaştı.

