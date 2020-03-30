Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
30.03.2020 - 20:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Etiketler : Selçuk Bayraktar,
692465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692465.aspx
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