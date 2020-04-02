Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında sosyal medya sitesi Twitter’da ‘Ankara Kuşu’ adıyla ünlenen O.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir dönem yerel gazetede görev yaptığı belirlenen O.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.