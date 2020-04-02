Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında sosyal medya sitesi Twitter’da ‘Ankara Kuşu’ adıyla ünlenen O.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
Bir dönem yerel gazetede görev yaptığı belirlenen O.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
'Ankara Kuşu' olarak bilinen Twitter fenomeni gözaltına alındı
02.04.2020 - 02:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 02:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ‘Ankara Kuşu’ olarak bilinen Twitter fenomeni gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında sosyal medya sitesi Twitter’da ‘Ankara Kuşu’ adıyla ünlenen O.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
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693098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693098.aspx
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