Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tosya ilçesine bağlı Yağcılar Köyü Göl Mahallesinde bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “İstanbul’dan köyüne gelen bir hemşehrimizin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, bugün Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla Yağcılar Köyü Göl Mahallesi’ni karantina altına aldık. Bu sayıların artmaması ve karantina tedbiri uyguladığımız yerleşim birimlerimizin çoğalmaması için başka şehirlerden ilçemize gelmeyi düşünen hemşehrilerimizden yerlerinde kalmalarını istirham ediyorum. Zorunlu değilse lütfen Tosya’ya gelmeyin. Tosya’da ki kardeşlerim de zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. Lütfen herkes evinde kalsın“ dedi.