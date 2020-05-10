Uzun zamandır sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlar, bugün saat saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" mesajını paylaştı.
Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara mesaj: Beklenen gün geldi
10.05.2020 - 09:57 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bugün 65 yaş üstü vatandaşlar saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.
Etiketler : Fahrettin Koca,sokağa çıkma kısıtlaması,
703052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703052.aspx
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