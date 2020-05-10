Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlar, bugün saat saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" mesajını paylaştı.