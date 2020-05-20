Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet savcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan HDP'li Eylem Çelik adliyeye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Adliye’ye çıkarılan HDP’li Belediye Başkan Yardımcısı Çelik, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.