Cumhuriyet savcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan HDP'li Eylem Çelik adliyeye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Adliye’ye çıkarılan HDP’li Belediye Başkan Yardımcısı Çelik, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
HDP'li Belediye Başkan Yardımcısı Çelik serbest bırakıldı
20.05.2020 - 18:26 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hdp,eylem çelik,serbest,
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