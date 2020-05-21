Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, toplantıda pandeminin etkisinin azaltılması, sağlık çalışanları ve üniversitelerle yapay zekâ destekli yenilikçi çözümler üzerinde çalışıldığını söyledi. COVID-19 pandemisiyle mücadelede e-Devlet Kapısı’nın rolünün büyük olduğuna dikkat çeken Koç, kullanım sayılarındaki artışla ilgili “2020 yılının ilk dört ayında e-Devlet Kapısı’nın kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında, kullanıcı sayısı ise iki milyondan fazla artış gösterdi” diye konuştu. Koç, sağlıklı analiz için “corona.cbddo.gov.tr” sitesinin hizmete sunulduğunu aktardı. Koç, güçlü ekonomiler için güçlü teknolojilerin önem kazandığı bir çağın başladığını vurgulayarak “Teknolojiye yön veren bir Türkiye için dijital geleceğin inşasında tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışma arzusundayız” diye konuştu.