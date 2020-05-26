Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, komandoların Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde tespit ettiği 2 kullanıma hazır TAS füzesinin, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildiği belirtildi.
MSB: Hakkari'de kullanıma hazır 2 TAS füzesi imha edildi
26.05.2020 - 14:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kullanıma hazır 2 TAS füzesinin imha edildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,Milli Savunma Bakanlığı,
706799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706799.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER