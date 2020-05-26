Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Karaköprü ilçesinde 3, Eyyübiye ilçesinde 1, Haliliye ilçesinde 2, Siverek ve Viranşehir ilçesinde ise birer binada 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Siverek ilçesinde 3 ayrı binada uygulanan 14 günlük karantina tedbiri uygulaması son buldu.