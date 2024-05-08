Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz hayatını kaybetti

21. Dönem DSP Denizli Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, hayatını kaybetti. Kocabatmaz’ın cenazesi, TBMM'nde yapılacak törenin ardından memleketi Denizli'de defnedilecek.

21. Dönem DSP Denizli Milletvekili, eski Devlet Bakanı ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Bülent Ecevit başkanlığındaki 57. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan 78 yaşındaki Prof. Dr. Kocabatmaz’ın cenazesinin yarın saat 11.00'de TBMM'nde yapılacak törenin ardından Cuma günü memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.